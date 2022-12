Inventiva : tirage de la première tranche de 25 ME dans le cadre de son contrat de financement avec la BEI

(Boursier.com) — Inventiva a reçu le versement d'un montant de 25 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt non assorti de suretés accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 16 mai 2022 dont l'échéance interviendra en décembre 2026. Comme annoncé précédemment, le contrat signé avec la BEI prévoit un financement en deux tranches de 25 millions d'euros, chacune étant soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives. Tous les tirages prévus aux termes du contrat qui n'auraient pas été réalisés dans les 36 mois à compter de la signature du contrat, soit le 16 mai 2025, ne pourront être réalisés à une date ultérieure. Aucune garantie ne peut être donnée sur la satisfaction par la Société des conditions suspensives et la réalisation du tirage de la deuxième tranche...

Le décaissement de la première tranche (avec des intérêts capitalisés annuellement de 8%, une maturité de 4 ans et un remboursement in fine) était soumis à, entre autres conditions, l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) par la Société au profit de la BEI, conformément au contrat d'émission de BSAs conclu le 1er juillet 2022 et la réception par la Société à compter de la date du Contrat de Financement d'un montant global d'au moins 18 millions d'euros, obtenu soit par l'émission d'actions nouvelles de la Société, soit par la réception de paiements initiaux ou d'étapes. Le 15 juin 2022, la Société avait levé 9,3 millions d'euros via une augmentation de capital dans le cadre de son programme ATM. Le 4 novembre 2022, la Société a reçu un paiement initial de 12 millions de dollars dans le cadre de son accord de collaboration avec Sino Biopharm.

Le 28 novembre 2022, la Société a émis 2.266.023 BSA au profit de la BEI. Le prix d'exercice des bons est égal à 4,0152 euros et correspond à 95% de la moyenne pondérée par les volumes du cours des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors la dernière séance de bourse précédant la décision d'émission des BSA. Comme annoncé précédemment, les BSA ont une maturité de douze ans et pourront être exercés à compter de la survenance du premier des événements suivants : la date d'échéance de la première tranche soit le 8 décembre 2026, un changement de contrôle, un cas de défaut au titre du Contrat de Financement, ou une demande de remboursement par la BEI au titre du Contrat de Financement. Les BSA seront automatiquement réputés caducs s'ils ne sont pas exercés après douze ans.

La BEI dispose également d'une option de vente à la valeur intrinsèque (dans la limite d'un plafond égal au montant tiré au titre du Contrat de Financement) lui permettant d'exiger de la Société qu'elle rachète tout ou partie des BSA alors exerçables mais non encore exercés, dans certaines circonstances (par exemple en cas de changement de contrôle ou à la date d'échéance de la première tranche ou en cas de défaut). En outre, la Société (ou un tiers de substitution) dispose d'une option d'achat lui permettant d'exiger de la BEI qu'elle lui vende tous les BSA, ainsi que d'un droit de premier refus pour le rachat de tous les bons proposés à la vente à un tiers, sous réserve de certaines exceptions.

Sur la base de 2.266.023 actions nouvelles de la Société pouvant être émises sur exercice de la totalité des BSA à un prix de 4,0152 euros par action nouvelle, la Société pourrait potentiellement recevoir un produit brut s'élevant à 9.098.535 euros. Il n'y a aucune garantie que la BEI exerce tout ou partie des BSA ou que la Société recoive un quelconque produit résultant de l'exercice de ces BSA.