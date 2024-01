Inventiva : tirage de 25 ME auprès de la BEI

(Boursier.com) — Inventiva annonce le tirage de la seconde tranche de 25 millions d'euros dans le cadre de son contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement.

Inventiva utilisera le produit de ce tirage pour financer une partie de l'étude clinique pivot de Phase III en cours évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH.

Cette seconde tranche est assortie d'un taux d'intérêt de 7% par an, d'une maturité de 3 ans et d'un remboursement in fine qui devrait intervenir après la publication attendue des résultats de l'étude de Phase III, NATiV3, évaluant lanifibranor chez les patients atteints de NASH, attendue au premier semestre 2026.

Ces 25 millions d'euros confirment l'horizon de trésorerie d'Inventiva estimé au début du troisième trimestre 2024.