Inventiva : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Inventiva corrige de plus de 5% à 5,75 euros, alors que le groupe a annoncé qu'AbbVie avait communiqué le vendredi 28 octobre lors de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre, l'arrêt du développement de cedirogant (ABBV-157), un agoniste inverse de RORy administrable par voir orale découvert conjointement par Inventiva et AbbVie pour le traitement de maladies auto-immunes, à la suite des conclusions récentes d'une étude de toxicologie non clinique.

La trésorerie de la société, comprenant le paiement initial de 12 millions de dollars attendu de Sino Biopharm et les 25 millions d'euros de la facilité de crédit de la BEI, n'est pas affectée par l'arrêt du programme clinique du cedirogant et devrait lui permettre de financer, comme annoncé précédemment, ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023. Les capacités et les objectifs d'Inventiva en matière de 'R&D' restent inchangés.

En 2012, Inventiva et AbbVie ont signé un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des agonistes inverses de RORy pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. Ce partenariat entre Inventiva et AbbVie a conduit à la découverte de cedirogant, qui était en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase II au moment où AbbVie a pris la décision de ne pas poursuivre son développement clinique... Portzamparc parle d'une "nouvelle décevante pour Inventiva, mais sans impact sur sa valorisation"..."Nous n'intégrions en effet pas ce partenariat, dont l'avancée était laissé comme un 'upside potentiel'. Nous maintenons donc nos scénarios en restant positif sur le dossier" conclut l'analyste.