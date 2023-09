Inventiva signe un accord de licence exclusif pour lanifibranor

(Boursier.com) — Inventiva et Hepalys Pharma, Inc, une société immatriculée au Japon et incubée par Catalys Pacific, annoncent un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser lanifibranor, médicament candidat propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud.

Hepalys Pharma est une nouvelle société créée par Catalys Pacific, groupe d'investissement spécialisé dans la création d'entreprises et le financement de biopharmaceutiques par capital-risque pour développer des produits pharmaceutiques en Asie. Hepalys Pharma est soutenue par des investisseurs de renom dont Catalys Pacific, Mitsubishi UFJ Capital, DBJ Capital, et MEDIPAL Innovation Fund.

En parallèle de la création de Hepalys Pharma, Inventiva a exercé son droit de détenir 30% de la société.

Selon les termes de cet accord de licence, Inventiva recevra un paiement initial de 10 millions de dollars de la part d'Hepalys Pharma, et pourra recevoir également jusqu'à 231 M$ en paiements d'étapes si certaines étapes cliniques, réglementaires et commerciales sont franchies. Sous réserve d'approbation réglementaire, Inventiva est éligible à recevoir des redevances progressives sur la base des ventes nettes de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud, redevances dont les taux se situent entre le milieu de la dizaine et le bas de la fourchette de la vingtaine de pourcents.

De plus, selon les termes de l'accord, Inventiva a l'option d'acquérir les actions en circulation d'Hepalys Pharma pour un multiple de la valorisation post-money convenu au préalable et sous certaines conditions, et dispose d'un droit de premier refus dans le cas où Hepalys Pharma, Inc. recevrait une offre de vente de la licence et des droits liés à lanifibranor.

En cas d'obtention des approbations réglementaires, cet accord devrait permettre d'accélérer les délais de mise sur le marché de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud, deux marchés majeurs pour Inventiva.