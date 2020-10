Inventiva sélectionnée pour présenter les résultats de son étude clinique NATIVE de Phase IIb avec lanifibranor dans la NASH

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée pour présenter les résultats de son étude clinique de Phase IIb NATIVE, d'une durée de 24 semaines, évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH en session plénière, lors de la conférence The Liver Meeting Digital Experience 2020.

Cet événement se tiendra virtuellement du 13 au 16 novembre 2020.

Intitulé "The panPPAR agonist lanifibranor induces both resolution of NASH and regression of fibrosis after 24 weeks of treatment in non-cirrhotic NASH : results of the NATIVE Phase IIb trial" cet abstract sera présenté par le Professeur Sven Francque, M.D., Ph.D. de l'Hôpital Universitaire d'Anvers et Co-Investigateur principal de l'étude.

Lanifibranor a atteint le critère principal de cette étude avec une réduction statistiquement significative du score de stéatose, d'activité et de fibrose SAF, combinant inflammation du foie et "ballooning", sans aggravation de la fibrose dans les populations Intention de Traiter (ITT1) et Per Protocole (PP2). Lanifibranor a notamment atteint les principaux critères secondaires de l'étude avec la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH les principaux critères d'évaluation de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une approbation accélérée lors du développement clinique de Phase III.