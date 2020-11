Inventiva : sélection de deux nouveaux abstracts lors de la Liver Meeting Digital Experience

(Boursier.com) — Inventiva annonce la sélection de deux abstracts 'late-breaking' pour une présentation par poster lors de la conférence The Liver Meeting Digital Experience 2020, organisée par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2020. Les deux abstracts concernent des nouvelles données de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE d'Inventiva évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH, et portent sur l'efficacité de lanifibranor chez les patients atteints de diabète de type 2 (TD2M) et son effet bénéfique sur les principaux biomarqueurs plasmatiques.

Un troisième abstract portant sur la méthodologie de sélection des patients appliquée lors de l'étude clinique de Phase IIb de NATIVE a également été sélectionné pour une présentation par poster. Ces trois abstracts viennent compléter la participation d'Inventiva à l'événement The Liver Meeting Digital Experience 2020 de l'AASLD où la Société avait déjà été sélectionnée pour présenter les résultats de son étude clinique de Phase IIb NATIVE en session plénière, incluant des nouvelles données sur les patients F2/F3.