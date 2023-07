Inventiva se finance jusqu'à la fin du 4e trimestre 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Inventiva pour le 1er semestre 2023 s'est élevé à 1,9 million d'euros (0,1 ME sur la même période en 2022). L'augmentation est principalement due à la réception du 1er paiement d'étape réglementaire de CTTQ, filiale de Sino Biopharm, en juillet 2023. Le paiement d'étape a été déclenché après la réception en mai 2023 par CTTQ de l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (" IND ") par la National Medical Products Administration (NMPA) pour lancer le développement clinique de lanifibranor dans la NASH en Chine continentale.

Au 30 juin, la société enregistre 31,2 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie, 0,05 ME de dépôts à court terme, et un dépôt long terme de 9,3 ME, contre 86,7 ME, 1 ME et 0,7 ME respectivement au 31 décembre 2022.

La baisse de 48 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 est principalement liée à l'augmentation de trésorerie consommée par les activités opérationnelles et reflète l'accélération prévue en 2023 des activités de développement clinique, principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, et dans une moindre mesure, à l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 (DT2).

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à -45,2 ME au 1er semestre 2023 (-26,2 ME sur la même période en 2022). Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement pour le 1er semestre 2023 se sont établis à -7,7 ME (-0,3 ME sur la même période en 2022). Les flux de trésorerie consommés par les activités de financement au premier semestre 2023 se sont élevés à -2,2 ME (14 ME de flux de trésorerie générés par les activités de financement au 1er semestre 2022).

Compte tenu de ses programmes actuels de R&D et de développement clinique, la société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin du 4e trimestre 2023.