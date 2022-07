Inventiva : screening du premier patient dans l'essai clinique de Phase IIa LEGEND

(Boursier.com) — Inventiva annonce aujourd'hui le screening aux Etats-Unis du premier patient dans son essai clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de DT2.

"L'essai clinique LEGEND devrait nous aider à mieux comprendre la physiopathologie des patients que nous soignons dans nos cliniques et qui souffrent de NASH et de DT2. La résistance à l'insuline est une cause fondamentale conduisant au développement de la NASH, et la combinaison entre lanifibranor et empagliflozine pourrait avoir des effets complémentaires et apporter des avantages thérapeutiques supplémentaires sur l'amélioration de la santé cardiométabolique générale des patients", commente le Prof. Michelle Lai, M.D., Ph.D., du Beth Israel Deaconess Medical Center et co-investigateur principal de l'essai clinique de Phase IIa LEGEND.

Plus de 30 sites situés en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Etats Unis ont déjà été qualifiés pour participer à cet essai clinique. La publication des premiers résultats est prévue pour le 2e semestre 2023.