Inventiva : scénario confirmé

(Boursier.com) — Inventiva monte de 6% à 4,10 euros ce vendredi, alors que la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait a publié un Chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros au premier semestre. La Trésorerie et équivalents de trésorerie sont de 31,2 ME, les dépôts à court terme de 0,05 ME et les dépôts à long terme de 9,3 ME au 30 juin, contre 86,7 ME, 1 ME et 0,7 ME respectivement au 31 décembre 2022. En août 2023, Inventiva a reçu un financement d'environ 35,7 ME auprès d'investisseurs nouveaux et existants, à la suite d'une augmentation de capital réservée de 30,6 ME et d'une émission de certificats de royalties de 5,1 ME.

Avec la récente levée de fonds de 35,7 millions d'euros, le paiement initial de 10 millions de dollars d'Hepalys Pharma, Inc et le paiement d'étape attendu de CTTQ, les conditions financières pour le décaissement de la deuxième tranche de 25 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement seront remplies, et permettrait d'étendre la visibilité financière d'Inventiva jusqu'au début du troisième trimestre 2024.

"La trésorerie d'Inventiva lui permet à minima d'atteindre deux jalons importants : 1/ la première visite du dernier patient de NATiV3 et 2/ les résultats cliniques de l'étude LEGEND (phase II) évaluant lanifibranor avec empaglifozine chez les patients NASH/DT2 d'ici le T1 2024" commente Portzamparc qui souligne que la société est déjà en recherche des prochains financements qu'ils soient dilutifs ou non. Verdict : "Nous confirmons nos scénarios en restant à l'achat" conclut l'analyste.