Inventiva : sans réaction après les comptes

(Boursier.com) — Inventiva reste stable sur les 5,65 euros ce mercredi. Le chiffre d'affaires du groupe en 2022 s'est élevé à 12,2 millions d'euros, (4,2 ME en 2021). Les revenus enregistrés en 2022 sont principalement liés à l'accord de développement de la société avec CTTQ, signé le 21 septembre 2022, et les revenus enregistrés en 2021 étaient principalement constitués d'un montant de 4 ME suite au lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant. Comme indiqué précédemment, cet essai avec cedirogant et le partenariat avec AbbVie ont depuis été interrompus.

Au 31 décembre 2022, Inventiva a enregistré 86,7 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie et 1 ME de dépôts à court terme (61,2 ME et 11,4 ME respectivement au 30 septembre 2022).

Les dépenses de recherche et développement pour le 4e trimestre de 2022 étaient en hausse, en ligne avec l'augmentation enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2022. Elles se sont élevées à 60,5 ME pour l'ensemble de l'année 2022 (48,5 ME en 2021).

Prochaines étapes à suivre

- Publication des résultats de l'étude clinique initiée par un investigateur évaluant lanifibranor chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (" NAFLD ") et de DT2 - prévue pour le premier trimestre de 2023

- Publication des résultats de l'étude clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez les patients atteints de la NASH et de DT2 - prévue pour le second semestre de 2023

- Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - prévue pour le second semestre de 2023.

"La phase III accroît mécaniquement le cashburn, mais la société parvient à maintenir sa visibilité financière à au moins fin 2023" commente Portzamparc." Pour rappel, la première visite du dernier patient de NATiV3 est prévue au S2 2023, ce qui pousse la publication des résultats au S2 2025... "Ainsi, selon nos scénarios, lanifibranor pourrait être lancé aux USA dès le S2 2026 et à mi-2027 en Europe et Chine" poursuit l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier.