Inventiva : résultats financiers préliminaires pour 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Inventiva en 2022 s'est élevé à 12,2 millions d'euros, (4,2 ME en 2021). Les revenus enregistrés en 2022 sont principalement liés à l'accord de développement de la société avec CTTQ, signé le 21 septembre 2022, et les revenus enregistrés en 2021 étaient principalement constitués d'un montant de 4 ME suite au lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant. Comme indiqué précédemment, cet essai avec cedirogant et le partenariat avec AbbVie ont depuis été interrompus.

Position de trésorerie

Au 31 décembre 2022, Inventiva a enregistré 86,7 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie et 1 ME de dépôts à court terme (61,2 ME et 11,4 ME respectivement au 30 septembre 2022).

La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice comprenait le paiement initial de 12,8 ME (dont 1,3 ME de prélèvements à la source, soit un produit net de 11,5 ME) reçu le 4 novembre 2022 de la part de Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group, Co., LTD (CTTQ), une filiale de Sino Biopharm, dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration du 21 septembre 2022 préalablement annoncé.

La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice comprenaient également la tranche de 25 ME reçue le 8 décembre 2022 dans le cadre du contrat de financement non garanti annoncé précédemment, signé avec la Banque européenne d'investissement (BEI) le 16 mai 2022, la levée d'un montant de 9,3 ME en produit brut (produit net de 8,8 ME) le 15 juin 2022 dans le cadre du programme At-The-Market (ATM), et la signature de 3 contrats de prêts avec un syndicat de banques françaises pour un montant total de 5,3 ME. Un des prêts a été conclu sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) avec Bpifrance et les deux autres sous la forme de Prêts Participatifs Relance conclus avec Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et Société Générale.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le 4e trimestre de 2022 étaient en hausse, en ligne avec l'augmentation enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2022. Elles se sont élevées à 60,5 ME pour l'ensemble de l'année 2022 (48,5 ME en 2021).

Prochaines étapes

- Publication des résultats de l'étude clinique initiée par un investigateur évaluant lanifibranor chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (" NAFLD ") et de DT2 - prévue pour le premier trimestre de 2023

- Publication des résultats de l'étude clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez les patients atteints de la NASH et de DT2 - prévue pour le second semestre de 2023

- Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - prévue pour le second semestre de 2023.