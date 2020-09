Inventiva : résultats au 30 juin

(Boursier.com) — Inventiva publie ses résultats financiers du premier semestre, clos au 30 juin 2020, et fait le point sur son activité.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'est élevé à 0,2 millions d'euros, contre 1,3 millions d'euros au premier semestre 2019. Cela s'explique principalement par la fin de la collaboration avec Boehringer Ingelheim (BI) et l'achèvement des prestations de services de recherches associées.

Les frais de 'R&D' ont atteint 12,6 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de 36% par rapport au premier semestre 2019. Ces frais ont été principalement dédiés au développement de lanifibranor dans le traitement de la NASH et d'odiparcil dans le traitement de la MPS VI. La baisse des frais de R&D par rapport à 2019, reflète principalement l'arrêt du programme dans la sclérodermie systémique en février 2019 et les économies générées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en place par la suite, le premier semestre 2020 enregistrant le plein effet des économies générées.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 3,4 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 8%, principalement en raison de l'augmentation des coûts salariaux.

Les autres produits (charges) opérationnels se sont établis à -1,4 millions d'euros, (contre -1,3 millions d'euros au premier semestre 2019). Le premier semestre 2019 prenait en compte l'enregistrement d'une provision de 1,1 millions d'euros relative au Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tandis que le premier semestre 2020 prend en compte une partie des dépenses engagées dans le cadre de l'introduction en bourse aux Etats-Unis.

Le résultat net d'Inventiva s'est élevé à -15,7 millions d'euros, contre -20,5 millions d'euros au premier semestre 2019.

Les flux nets de trésorerie générés se sont élevés à 16,4 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année 2020, clos le 30 juin 2020, contre -19,6 millions d'euros au premier semestre 2019. Les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont établis à -7,2 millions d'euros et -18,7 millions d'euros, au premier semestre 2020 et au premier semestre 2019 respectivement. Au-delà de la baisse des dépenses de R&D au premier semestre 2020 mentionnée plus haut, les flux opérationnels ont également été positivement impactés par la réception de 4,2 millions d'euros, en janvier 2020, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 2018, et par la réception en avril et en juin 2020 de 4,2 millions d'euros au titre du CIR 2019.

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de financement se sont élevés à 24,6 millions au premier semestre 2020, notamment grâce à l'émission de 15 millions d'euros (produit brut) sous forme d'actions ordinaires en février 2020 auprès des principaux investisseurs de la société, et l'obtention d'un contrat de crédit d'un montant de 10,0 millions d'euros, garanti par l'Etat français, avec un syndicat de banques françaises.

Par conséquent, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva se sont établis à 52,3 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 35,8 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les états financiers du premier semestre 2020 ont été approuvés par le conseil d'administration le 15 septembre 2020. Les commissaires aux comptes ont émis un rapport d'examen limité. Pour plus de détails, le rapport financier semestriel d'Inventiva est disponible sur le site web de la société à l'adresse suivante : www.inventivapharma.com.

Informations financières post clôture des comptes

Le 15 juillet 2020, Inventiva a réalisé avec succès son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market avec l'émission d'un nombre total de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, sous la forme d'American Depositary Shares ("ADSs"), chacune d'entre elles représentant une action ordinaire, à un prix de $14,40 par ADS. Le montant brut total de l'Offre, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais estimés à payer par la Société, est d'environ 107,7 millions de dollars U.S. (soit 94,9 millions d'euros). Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre ont été émis par Inventiva. Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "IVA" depuis le 10 juillet 2020.

La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses investissements à court terme et ses actifs financiers à long terme, ainsi que le produit net de son introduction en bourse réussie sur le Nasdaq Global Market et ses flux de trésorerie opérationnels seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2022.

Informations relatives au COVID-19

À la suite des recommandations des autorités nationales de santé publique et une évaluation en continu des risques liés au contexte de la pandémie de COVID-19, Inventiva poursuit la mise en place de mesures afin de minimiser les risques pour ses collaborateurs et préserver leur santé et leur sécurité en cette période d'incertitudes. A ce jour, la Société ne prévoit pas d'impact significatif sur les activités de R&D et les activités de support.

La pandémie mondiale de COVID-19 continue d'évoluer, et son impact final reste incertain. Inventiva n'est pas en mesure de prévoir toute l'ampleur des retards ou des répercussions possibles sur ses essais cliniques, ni l'impact potentiel sur ses activités. Inventiva s'engage à continuer de mettre en oeuvre des mesures visant à minimiser tout autre impact potentiel lié à la pandémie de COVID-19 sur ses activités et continuera à se conformer aux récentes recommandations des autorités réglementaires. La Société continuera de surveiller de près, d'évaluer et de répondre à la situation à mesure qu'elle évolue ; la Société continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de recherche clinique, ses sites et investigateurs cliniques afin de réévaluer de manière critique tous ses programmes existants et communiquer le cas échéant.

Prochaines étapes clefs attendues

Réunions règlementaires pour le lancement de la Phase III avec lanifibranor dans la NASH avec la FDA (End of Phase 2B meeting) et la EMA (Scientific Advice) - prévue au quatrième trimestre 2020

Finalisation par Abbvie de l'étude clinique de Phase I en cours avec ABBV-157 chez des patients atteints de psoriasis - prévu pour le quatrième trimestre 2020

Préparation du lancement de l'étude clinique de Phase III évaluant lanifibranor dans la NASH - prévu pour le premier semestre 2021

Lancement de l'étude clinique de Phase I/II SAFE-KIDDS (SAFEty, pharmacoKInetics and pharmacoDynamics, Dose escalating Study) évaluant odiparcil chez les enfants atteints de la MPS VI - prévu pour le premier semestre 2021

Lancement de l'extension de l'étude clinique chez les patients atteints de MPS VI ayant terminé l'étude clinique de Phase IIa (iMProveS) avec odiparcil - prévu pour le premier semestre 2021

Présentation des résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE lors du prochain Liver Meeting de l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), 13-16 Novembre.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Le premier semestre 2020 a été l'une des périodes les plus déterminante depuis la création d'Inventiva en 2012. S'agissant du développement de notre portefeuille de R&D, notre principal candidat médicament, lanifibranor, a obtenu des résultats très prometteurs dans notre étude clinique de Phase IIb dans la NASH. Avec des résultats statistiquement significatifs sur les principaux critères de la FDA et de l'Agence européenne des médicaments (European Medical Agency - EMA) permettant de solliciter une approbation accélérée pendant le développement clinique de Phase III, cette étude a ouvert la voie au lancement de l'étude pivotale de Phase III de lanifibranor. Parallèlement, nous avons progressé dans le développement d'odiparcil dans le traitement de la MPS VI : l'approbation récente de notre demande d'IND par la FDA va nous permettre de lancer notre première étude clinique avec odiparcil aux États-Unis et posera les bases de son développement futur sur ce marché clé. A ce titre, je souhaite remercier l'ensemble des équipes d'Inventiva qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois dans un contexte difficile. Je suis fier de leur travail et de leur engagement qui ont contribué à ces réussites. Enfin, conformément à notre stratégie de développement de plusieurs actifs, nous sommes désormais pleinement tournés vers l'avenir avec notamment le développement clinique de lanifibranor dans la NASH avec l'étude pivot de phase III et la poursuite de nos différents programmes dans les domaines de la MPS, du psoriasis et de l'oncologie."

Jean Volatier, Directeur administratif financier d'Inventiva, a ajouté : "Au-delà des progrès significatifs de notre portefeuille de 'R&D', notamment dans le domaine de la NASH, nous avons considérablement renforcé notre position financière malgré un contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19. Notre introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis a été un succès ; elle renforce notre visibilité sur ce marché clé et nous a permis d'étendre notre visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2022. Grâce à une situation financière très solide et à des avancées importantes dans notre portefeuille de 'R&D', nous sommes dans une position idéale pour poursuivre le développement de nos différents candidats médicaments."