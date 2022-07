Inventiva renforce sa trésorerie de près de 15 ME

(Boursier.com) — Inventiva annonce le renforcement de sa situation de trésorerie pour un montant d'environ 14,6 millions d'euros, par le biais de son programme "At-The-Market" (ATM) pour un montant d'environ 9,3 ME, et grâce à la conclusion de prêts bancaires garantis par l'Etat pour environ 5,3 ME.

Cela prolonge l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à la fin du 2e trimestre 2023, sur la base de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme existants, et sans tenir compte du crédit mis en place avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

La société annonce également avoir finalisé la documentation du financement avec la BEI (Contrat de Financement) d'un montant maximum de 50 ME annoncé le 16 mai avec la conclusion d'un accord pour l'émission de bons de souscription d'actions (Warrant Agreement). Inventiva prévoit d'utiliser les produits issus de ce crédit pour ses études précliniques et cliniques, notamment pour financer une partie de son essai clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH.

Au programme 'At-the-Market'

Le 15 juin 2022, la société a vendu 1.260.618 American Depositary Shares (ADS) pour un montant de 9.769.789,50 dollars US dans le cadre du programme ATM de la dociété mis en place le 2 août 2021, par l'intermédiaire de Jefferies LLC, agissant en tant qu'agent. Chaque ADS représente une action ordinaire de la dociété. Les actions nouvelles, en représentation des ADS émis dans le cadre du programme ATM, représentent environ 3% du capital social de la société à la date de l'opération.

Financement bancaire non dilutif de 5,3 ME

Au cours du mois de juin 2022, la société a signé 3 contrats de prêt avec des banques françaises pour un montant total de 5,3 millions d'euros, garantis en partie par l'État. Réalisés sous forme d'un complément de prêt garanti par l'Etat (PGE) conclu avec Bpifrance et de deux Prêts Participatifs Relance conclus avec Crédit Agricole Champagne-Bourgogne and Société Générale, ils sont en grande partie garantis par l'Etat et se caractérisent, pour ce qui est des deux Prêts Participatifs Relance, par une durée de financement de huit ans et un différé de remboursement de 4 ans.

Principales conditions du Contrat de Financement

Le Contrat de Financement se compose de deux tranches de 25 ME, chacune soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives. Les deux tranches seront disponibles durant 36 mois à compter la signature du Contrat de Financement.

Le crédit peut, à certaines conditions, être remboursé par anticipation, en tout ou en partie, moyennant des frais de remboursement anticipé, soit au choix de la société, soit à la demande de la BEI à la suite de certains événements de remboursement anticipé, y compris un changement de contrôle ou de direction de la Société.

Principales conditions des BSA

Dans le cadre du Contrat de Financement, la société a accepté d'émettre des bons de souscription d'actions en faveur de la BEI comme condition au financement de chaque tranche du crédit. Le nombre de bons à émettre en faveur de la BEI sera déterminé sur la base du montant total levé par la société par le biais d'une ou plusieurs émissions d'actions, soit selon le montant des paiements d'étapes reçus depuis la date du Contrat de Financement jusqu'à l'émission de la tranche concernée. Le prix de souscription sera de 0,01 euro par bon. Les bons de souscription d'actions ont une maturité de 12 ans et

Si la première tranche des bons était émise aujourd'hui, la dilution potentielle que représenterait les actions sous-jacentes, serait d'environ 3,2% du capital social actuel de la société.