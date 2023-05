Inventiva : rendez-vous à Dijon

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Inventiva sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 25 mai à 14h à l'Hôtel Oceania Le Jura, à Dijon.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) no46 du 17 avril. Une traduction a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 17 avril 2023.

Les informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte sont consultables et disponibles en téléchargement sur le site internet de la société biopharmaceutique.