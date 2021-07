Inventiva : question de visibilité

Inventiva : question de visibilité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventiva reste stable sur les 11,50 euros, alors qu'au 30 juin, le groupe disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 93,6 millions d'euros contre 107,8 millions d'euros au 31 mars et 113,02 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 19,8 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre 7,2 millions d'euros sur la même période en 2020.

Les dépenses de 'R&D' sur le 1er semestre 2021 étaient en hausse de 56% par rapport au 1er semestre 2020, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH et aux coûts liés à la préparation du lancement de l'étude clinique de Phase III NATiV3 d'Inventiva évaluant lanifibranor dans la NASH. Ce montant inclut la réception le 30 juin 2021 d'un paiement de 8 millions d'euros au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) (3,8 millions d'euros liés à des déclarations complémentaires suite à l'arrêt du Conseil d'État de 2020 couvrant les années antérieures, et 4,2 millions d'euros liés au titre du CIR 2020), alors que le 1er semestre 2020 avait été positivement impacté par la réception d'un paiement en retard non récurrent de 4,2 millions d'euros au titre du CIR 2018 ainsi qu'un paiement de 4,2 millions d'euros au titre du CIR 2019.

"La visibilité financière est légèrement dégradée mais devrait être renforcée prochainement par un milestone d'AbbVie" commente Portzamparc qui souligne que le démarrage de NATIV3 présente également un léger retard... "En effet, nous attendions le lancement de l'étude dès le premier semestre. Toutefois ces annonces n'ont pas d'impact sur notre valorisation à ce stade" conclut l'analyste qui reste malgré tout acheteur sur le dossier.