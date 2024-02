Inventiva publie ses informations financières préliminaires 2023 et fait le point sur son étude clinique NATiV3

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui une partie de ses résultats financiers préliminaires non audités au 31 décembre 2023 et pour l'exercice clos à cette date, incluant la trésorerie, les équivalents de trésorerie, et le chiffre d'affaires. La société fait également un point sur son étude clinique NATiV3.

Au 31 décembre 2023, Inventiva a enregistré 26,9 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et

0,01 million d'euros de dépôts à court terme, et un dépôt long terme de 9 millions d'euros, contre 86,7 millions d'euros, 1 million d'euros et 0,7 million d'euros respectivement au 31 décembre 2022.

La baisse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme et long terme entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022 est principalement liée à l'augmentation de la trésorerie consommée par les activités opérationnelles. Elle reflète l'accélération des activités de développement clinique en 2023, principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, et dans une moindre mesure, à l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 (DT2). Cette baisse est partiellement compensée par :

*Le financement de 35,7 millions d'euros (produit brut) constitué d'une augmentation de capital réservée de 30,6 millions d'euros, et de l'émission de certificats de royalties pour un montant de 5,1 millions d'euros annoncé le 31 août 2023,

*la réception d'un paiement initial de 10 millions d'euros de la part d'Hepalys Pharma Inc., le 18 octobre 2023, conformément à l'accord de licence exclusive pour développer et commercialiser lanifibranor pour le traitement de la NASH, et potentiellement d'autres maladies métaboliques, au Japon et en Corée du Sud, et

*la réception de deux paiements d'étapes à court terme pour un total de 5 millions de dollars de la part de Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd, filiale de Sino Biopharm, à la suite de (a) l'approbation de la demande d'Investigational New Drug par la National Medical Products Administration et (b) le recrutement du premier patient en Chine par CTTQ dans l'étude clinique pivot de Phase III NATiV3 en cours menée par Inventiva.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts ci-dessus n'incluent pas le décaissement de la deuxième tranche de 25 millions d'euros dans le cadre du contrat de financement avec la Banque européenne d'investissement (BEI) reçu le 18 janvier 2024. Compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses engagements de dépenses prévisionnels, la société estime que, en prenant en compte le décaissement de la deuxième tranche du prêt de la BEI, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts de la société lui permettraient de financer ses activités jusqu'au début du troisième trimestre de 20245.

Cotation...

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 81,6 millions d'euros en 2023, contre - 44,9 millions d'euros en 2022. Les dépenses de recherche et développement pour l'année 2023 ont affiché une hausse de 82% par rapport à 2022. Cette augmentation est principalement liée aux activités de développement clinique prévues et réalisés en 2023, partiellement compensées par les paiements d'étape initiaux reçus de la part des partenaires CTTQ et Hepalys (voir ci-dessus).

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement se sont élevés à - 7,7 millions d'euros en 2023, contre 8,9 millions d'euros générés sur la même période en 2022. Cet écart est principalement lié à la variation des dépôts entre les deux périodes.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour 2023 se sont élevés à 29,1 millions d'euros, contre 37,3 millions d'euros en 2022. Cette augmentation est principalement liée au financement 35,7 millions d'euros (produit brut) du financement annoncé fin août 2023, constitué d'une augmentation de capital réservée et d'une émission de certificats de royalties. Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement en 2022 étaient principalement liés à la levée d'un montant d'environ 9,4 millions d'euros (produit brut) en juin 2022 dans le cadre du programme At-The-Market (ATM) d'Inventiva, à la signature de trois contrats de prêt avec des banques françaises pour un montant total de 5,3 millions d'euros au premier semestre 2022, et à la réception de la première tranche de 25 millions d'euros de facilité de crédit dans le cadre du contrat de prêt avec la BEI. En 2022 et 2023, les flux de trésorerie générés par les activités de financement (voir ci-dessus) sont partiellement compensés par les remboursements de dettes et de prêts liés à la location d'équipements d'imagerie médicale.

En 2023, la société a enregistré un effet de taux de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,4 million d'euros, contre un effet de change négatif de -1 million d'euros sur la même période en 2022, en raison de l'évolution de l'USD par rapport à l'Euro.

Le chiffre d'affaires de la société en 2023 s'est élevé à 17,5 millions d'euros, comparé à 12,2 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires 2023 inclut principalement i) 4,6 millions d'euros, enregistré dans le cadre de l'accord de licence avec CTTQ, suite à la réception de deux paiements d'étapes réglementaires de la part de CTTQ en lien avec l'approbation de la demande d'IND par la NMPA pour lancer le développement clinique de lanifibranor dans la NASH en Chine continentale, et la randomisation du premier patient et ii) 12,8 millions d'euros, enregistré dans le cadre du contrat de licence avec Hepalys.

Point sur l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor

A la suite d'une visite prévue dans le cadre de l'étude NATiV3, un événement indésirable caractérisé par une élévation des tests hépatiques a été signalé chez un patient randomisé dans l'étude et évalué comme une suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR) lié au traitement. La prise du traitement a été suspendue pour le patient et ses tests hépatiques qui sont étroitement surveillés par le site clinique s'améliorent, et le patient n'a présenté aucun symptôme clinique pendant toute la période d'observation. Des analyses médicales supplémentaires et une biopsie du foie effectuées après l'arrêt du traitement de l'étude ont révélé des résultats compatibles avec une hépatite auto-immune. Ce patient présentait initialement, en septembre 2022, un diagnostic histologique de NASH avec une fibrose de stade 2. Une analyse diagnostique antérieure avait soulevé une suspicion d'hépatite auto-immune remontant à juin 2022.

Le SUSAR a été dûment signalé à toutes les autorités règlementaires et examiné par le DMC conjointement avec d'autres cas plus bénins d'élévation des aminotransférases parmi les participants de l'étude. Le DMC a par la suite recommandé que l'étude NATiV3 se poursuive en apportant les modifications suivantes :

-Surveillance hépatique toutes les 6 semaines pour chaque patient et ;

-Modification du protocole afin d'exclure les patients nouvellement screenés qui seraient diagnostiqués ou qui présenteraient une prédisposition aux maladies auto-immunes hépatiques ou thyroïdiennes.

Après l'examen des données par le DMC, Inventiva a pris la décision d'interrompre volontairement et temporairement le screening et la randomisation pour l'étude clinique afin d'implémenter les recommandations du DMC. Les patients déjà randomisés dans l'étude continuent de recevoir le traitement selon le nouveau calendrier de surveillance hépatique recommandé par le DMC.

Inventiva travaille activement pour apporter les modifications nécessaires au protocole de l'étude et au Formulaire de Consentement en accord avec les recommandations du DMC et prévoit de redémarrer le screening et la randomisation dans quatre à six semaines, une fois l'implémentation opérationnelle terminée. La société prévoit que la pause du screening pourrait repousser la première visite du dernier patient pour NATiV3 au premier semestre 2024.

Ce SUSAR est le premier signalé dans l'ensemble des études cliniques avec lanifibranor. Avant cette suspension volontaire, Inventiva était en bonne voie pour achever le screening d'ici la fin du premier trimestre 2024 avec plus de 550 patients en cours de screening et 913 randomisés dans NATiV3, dont 731 dans la cohorte principale.

La pause du screening et la randomisation dans l'étude NATiV3 n'affecte pas la publication des résultats principaux de la Phase IIa, LEGEND, évaluant lanifibranor en association avec l'empagliflozine, prévue pour le premier trimestre de 2024.

Frédéric Cren, Président-directeur général et co-fondateur d'Inventiva, a déclaré : "2023 a été une année riche pour la Société. Nous avons franchi plusieurs étapes cliniques clés dans notre programme lanifibranor, notamment en concluant un nouveau partenariat avec Hepalys Pharma Inc. afin de développer et commercialiser lanifibranor pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud. Au cours de l'année, nous avons également augmenté notre position financière en levant environ 36 millions d'euros et via la réception d'un paiement initial de 10 millions de dollars dans le cadre de notre accord de licence exclusif avec Hepalys Pharma, Inc.. Cela nous a permis de tirer en janvier 2024 la seconde tranche de 25 millions d'euros dans le cadre du prêt de 50 millions d'euros accordé par la BEI.

S'agissant de notre étude clinique pivot de Phase III avec lanifibranor dans la NASH, nous avons bien progressé grâce à la mise en oeuvre du nouveau design de d'étude début 2023, avec un total de 913 patients randomisés à ce jour. A la suite d'une visite programmée dans le cadre de l'étude, un événement indésirable caractérisé par une élévation des aminotransférases a été signalé chez un patient. Le patient est resté asymptomatique et ses résultats d'analyses sanguines s'améliorent. Néanmoins, nous avons décidé d'interrompre temporairement le screening et la randomisation de nouveaux patients afin de procéder à la mise en place de critères d'exclusion conformément aux recommandations du Data Monitoring Committee. Toutes nos équipes travaillent sans relâche et nous sommes confiants quant à la reprise du recrutement dans 4 à 6 semaines environs."

Étapes clés potentielles anticipées

*Publication des principaux résultats de l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de DT2 - attendus d'ici la fin du premier trimestre de 2024.

*Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - attendus au premier semestre de 2024.

Prochaines participations à des conférences investisseurs

*TD Cowen 44th Annual Health Care Conference - 4-6 mars 2024, Boston

Prochaines participations à des conférences scientifiques

*16th Paris Hepatology Conference - 18-19 mars 2024, Paris.

*4th Annual Conference Liver Connect - 4-6 avril 2024, Scottsdale.

Prochain rendez-vous financier

*Résultats financiers pour l'exercice fiscal 2023 : mercredi 27 mars 2024 (après clôture des marchés aux Etats-Unis)