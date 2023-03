Inventiva : publication annuelle en vue

(Boursier.com) — Les résultats financiers 2022 d'Inventiva seront publiés le mercredi 29 mars 2023 à 16h (New York), 22h (Paris).

L'équipe de direction d'Inventiva présentera les résultats financiers 2022 de la société, le jeudi 30 mars 2023, au cours d'une présentation par webcast.

Une conférence téléphonique, suivie d'une séance de questions/réponses, animée par Frédéric Cren (Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva), Pierre Broqua (Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva), Jean Volatier (Directeur administratif financier d'Inventiva), et Michael Cooreman (Directeur Médical d'Inventiva) se tiendra en anglais le jeudi 30 mars à 8h (New York), 14h (Paris).

La conférence téléphonique et les slides de présentation pourront être suivies en simultané et seront disponibles sur le site Internet d'Inventiva dans la section "Investisseurs" - "Résultats financiers". La conférence téléphonique et la présentation resteront accessibles en 'replay' après l'événement.