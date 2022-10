Inventiva : présentera un abstract scientifique lors du Liver Meeting 2022

(Boursier.com) — Un abstract scientifique de la société biopharmaceutique Inventiva a été retenu pour une présentation par poster lors de la conférence The Liver Meeting 2022, organisée par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2022 à Washington, DC.

L'abstract évalue la corrélation entre la réponse au traitement par lanifibranor et les taux d'adiponectine. Il est connu que de faibles taux d'adiponectine sont associés à la NASH et aux maladies cardiovasculaires.

Lors de l'étude clinique de Phase IIb Native, des mesures de biomarqueurs hépatiques, d'imagerie, de taux sériques d'adiponectine, ont été réalisées et analysées afin d'évaluer la relation entre les changements du taux d'adiponectine et l'amélioration d'un large panel de marqueurs hépatique et de la santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH. Les taux d'adiponectine mesurés au démarrage de l'étude clinique Native étaient bas chez les patients et le traitement par lanifibranor contrairement au placebo a induit une augmentation significative des taux d'adiponectine. Cette augmentation de l'adiponectine est corrélée à des améliorations du contrôle glycémique, de la résistance à l'insuline, du profil lipidique, des tests hépatiques et de l'inflammation systémique, ainsi que de la stéatose hépatique quantifiée par imagerie à ultrasons. Ces données montrent en outre que lanifibranor, en plus de son effet bénéfique sur l'histologie du foie, améliore également les marqueurs de la santé cardiométabolique et augmente les niveaux d'adiponectine, et a donc le potentiel de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire chez les patients atteints de NASH.