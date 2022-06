Inventiva : présentation scientifique à la Nouvelle-Orléans

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce la sélection de l'abstract "The Pan-PPAR agonist lanifibranor improves nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and glycemic control" pour une présentation par poster lors de la 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association qui se tient du 3 au 7 juin, à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis).

La signalisation PPAR est impliquée dans les voies pathologiques communes à la NASH et au diabète de type 2 (DT2). Cet abstract met en avant l'amélioration du contrôle glycémique et des marqueurs de la NASH chez les patients traités avec lanifibranor par rapport au placebo. Au cours de l'étude clinique de Phase IIb 'NATIVE' d'Inventiva, lanifibranor, comparé à un placebo, a démontré des effets bénéfiques sur l'histologie du foie, la résolution de la NASH et une réduction de la fibrose chez les patients atteints de NASH non cirrhotique.

Sur la base des données de NATIVE, les auteurs de l'abstract montrent que le contrôle glycémique est corrélé à la sévérité de la NASH mesurée par biopsie hépatique. En outre, l'amélioration du contrôle glycémique chez les patients ayant reçu lanifibranor est corrélée à l'amélioration des marqueurs métaboliques et immunitaires de la NASH : résistance à l'insuline, métabolisme lipidique, inflammation, enzymes hépatiques et stéatose hépatique, mesurée par le paramètre d'atténuation continue (CAP).