Inventiva : présentation prévue lors de la 83rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association

(Boursier.com) — Inventiva annonce la sélection de l'abstract "Lanifibranor Improves Markers of Cardiometabolic Health in Patients with NASH and Type 2 Diabetes, Correlated With Responses in Adiponectin Levels" pour une présentation par poster lors de la 83rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association qui se tient du 23 au 26 juin 2023 à San Diego aux Etats-Unis.

L'adiponectine joue un rôle essentiel dans l'homéostasie énergétique en régulant la sensibilité à l'insuline, le métabolisme des lipides et le contrôle de la glycémie. En outre, l'adiponectine a des effets anti-inflammatoires et anti-fibrotiques dans le foie. De faibles taux d'adiponectine sont associés à plusieurs conditions métaboliques, y compris le diabète de type 2 (DT2) et la NASH, et à un risque accru de maladie cardiovasculaire. La signalisation PPAR est impliquée dans les voies pathologiques communes à la NASH et au DT2, et cet abstract évalue l'effet de l'agoniste pan-PPAR, lanifibranor, sur les taux d'adiponectine et l'amélioration des marqueurs de santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH et de DT2.

L'étude clinique de Phase IIb, NATIVE, qui a évalué lanifibranor chez des patients atteints de NASH non-cirrhotique, a démontré des effets bénéfiques sur l'histologie hépatique, y compris la résolution de la NASH et la régression de la fibrose. Les auteurs de l'abstract montrent que lanifibranor augmente significativement les taux d'adiponectine et que cette augmentation est corrélée aux améliorations des marqueurs cardiométaboliques, notamment la résistance à l'insuline, le contrôle glycémique, le métabolisme lipidique et l'inflammation systémique, chez les patients atteints de NASH et de DT2 ou de prédiabète.