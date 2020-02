Inventiva : présentation prévue à Orlando le 12 février

(Boursier.com) — Inventiva a été retenue pour présenter les résultats positifs de son étude clinique de Phase IIa avec odiparcil dans la mucopolysaccharidose de type VI lors du 16ème "Annual WORLDSymposium" qui se tiendra du 10 au 13 février 2020 au Hyatt Regency Orlando, Orlando, Floride. La présentation est prévue le 12 février.

Le docteur Nathalie Guffon reviendra sur les résultats positifs de l'étude clinique de Phase IIa iMProveS, publiés le 18 décembre 2019, qui ont montré l'impact positif d'odiparcil sur des symptômes cliniques clés chez plusieurs patients tels que l'opacification cornéenne et les fonctions cardiaques et respiratoires. Par ailleurs, l'étude clinique a atteint son critère principal en matière de sécurité, confirmant ainsi le bon profil de sécurité d'odiparcil observé lors des précédentes études cliniques de Phase I et de Phase II. Au regard des résultats de l'étude clinique iMProveS, Inventiva a décidé de poursuivre le développement clinique d'odiparcil pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type VI.