Inventiva : présentation de 3 abstracts scientifiques lors de l'EASL International Liver Congress 2022

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d'autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd'hui la sélection de trois abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l'International Liver Congress 2022 organisé par l'Association for the Study of the Liver (EASL) du 22 au 26 juin 2022 à Londres au Royaume Uni.

Le premier abstract porte sur les effets bénéfiques de lanifibranor sur les marqueurs de la santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH, et démontre qu'ils sont indépendants de la variation de poids. Sur la base des résultats de l'étude clinique de Phase IIb d'Inventiva, NATIVE, évaluant lanifibranor chez les patients atteints de la NASH, les auteurs de l'abstract ont analysé les marqueurs de la santé cardiométabolique en relation avec la variation de poids observée chez les patients traités par lanifibranor ou sous placebo. Le traitement avec lanifibranor a montré des effets bénéfiques sur les biomarqueurs de la santé cardiométabolique, y compris les marqueurs du métabolisme des lipides et du glucose, la résistance à l'insuline et l'inflammation, indépendamment de la variation de poids. Ces effets bénéfiques apparaissent en parallèle d'une augmentation des taux d'adiponectine, démontrant une amélioration de la santé du tissu adipeux. Ces résultats apportent des éléments supplémentaires démontrant que la prise de poids induite par PPAR? est associée avec une amélioration de la sensibilité à l'insuline, i.e. métaboliquement saine, et donc distincte de la prise de poids liée au mode de vie.

Le deuxième abstract évalue l'effet bénéfique du traitement avec lanifibranor sur le score FibroScan-aspartate aminotransférase (Fast), un test non invasif (NIT) prometteur pour l'identification de NASH active avec fibrose significative. Sur la base des résultats de l'étude clinique NATIVE, les auteurs ont évalué l'effet du traitement avec lanifibranor sur le score Fast et la corrélation avec les réponses observées sur l'histologie du foie et sur les biomarqueurs chez les patients atteints de NASH avec fibrose F2/F3. Les données ont montré que le traitement avec lanifibranor a induit une réduction significative du score Fast par rapport au placebo et corrélée au critère histologique "résolution de la NASH et amélioration de la fibrose", ainsi qu'à l'amélioration des taux de triglycérides, d'Apo-C3 et de ferritine. Ces résultats soulignent le potentiel du score Fast en tant que NIT qui permettrait de surveiller la progression de la maladie et la réponse au traitement.

Le troisième abstract porte sur l'identification de biomarqueurs de la réponse histologique chez des patients atteints de NASH non cirrhotique traités par lanifibranor. Les auteurs ont procédé à une évaluation des biomarqueurs sériques obtenus dans l'étude clinique de Phase IIb d'Inventiva, NATIVE, afin d'identifier les signatures biologiques des paramètres histologiques du foie. Les auteurs ont identifié quatre biomarqueurs : le taux initial d'adiponectine et de ferritine, les changements relatifs de la MMP9 et le taux de transferrine à la fin du traitement. Ces quatre biomarqueurs, combinés en un score, ont permis de prédire la " résolution de la NASH et l'amélioration de la fibrose" avec une sensibilité de 70% et une spécificité de 95%. Quatre biomarqueurs différents combinés en un score : taux initial de CK18-M65, changement absolu du taux d'acide hyaluronique, changements relatifs de la fructosamine et de l'ALT à la fin du traitement, ont été identifiés comme étant prédictifs du critère histologique "résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose" avec une sensibilité de 79% et une spécificité de 89%. Cette évaluation exploratoire démontre que la combinaison de signatures de biomarqueurs a permis l'identification non invasive de la réponse histologique au traitement par lanifibranor dans la NASH, et ce avec une bonne performance diagnostique.