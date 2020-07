Inventiva : précisions sur le tour de table

Inventiva : précisions sur le tour de table









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 20 juillet 2020 par l'AMF, le concert composé de M. Pierre Broqua et du groupe familial de M. Frédéric Cren a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 juillet 2020, les seuils de 30% et 25% du capital de la société Inventiva, et détenir 9.587.316 actions Inventiva représentant 19.174.632 droits de vote, soit 24,97% du capital et 38,10% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société. À cette occasion, le groupe familial Cren a déclaré avoir franchi en baisse les seuils de 25% des droits de vote et 15% du capital d'Inventiva et M. Frédérique Cren a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 15% du capital de la société Inventiva.