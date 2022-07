Inventiva : Position de trésorerie de 87,2 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 juin 2022 et son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022.

Position de trésorerie

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie d'Inventiva s'élevait à 87,2 millions d'euros, contre 80,5 millions d'euros au 31 mars 2022 et 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 26,1 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 19,8 millions d'euros sur la même période en 2021. Les dépenses de recherche et développement pour le premier semestre de 2022, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH, ont affiché une hausse de 53% par rapport au premier semestre 2021. Cette augmentation significative des dépenses de 'R&D' est liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH et dans une moindre mesure, à l'étude clinique de Phase IIa Legend combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2. En janvier 2022, la Société a reçu un paiement d'étape de 4 millions d'euros de la part d'AbbVie à la suite de l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase IIb avec cedirogant (précédemment ABBV-157) qui est en cours chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère, et le crédit d'impôt R&D 2021 ("CIR") de 3,6 millions d'euros a été reçu en mai 2022.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations d'investissement se sont élevés à 0,8 million d'euros au premier semestre 2022, contre -1,2 millions d'euros sur la même période en 2021.

Les flux de trésorerie générés par les activités de financement au premier semestre 2022 se sont élevés

à 13,9 millions d'euros alors qu'aucun flux de trésorerie n'a été généré par les activités de financement au premier semestre 2021. Cette augmentation est notamment liée à la levée d'un montant de 9,3 millions d'euros (produit brut) le 15 juin 2022 dans le cadre du programme At-The-Market (ATM) d'Inventiva mis en place le 2 août 2021, et à la signature de trois contrats de prêt avec des banques françaises pour un montant total de 5,3 millions d'euros. Un des prêts a été conclu sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) avec Bpifrance et les deux autres sous la forme de Prêts Participatifs Relance conclus avec Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et Société Générale.

Au premier semestre 2022, la Société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,2 millions d'euros versus 1,5 millions d'euros au premier semestre 2021, en raison du renforcement de l'USD par rapport à l'Euro.

En outre, la Société a également finalisé la documentation requise dans le cadre du contrat de financement de 50 millions de dollars maximum avec la Banque européenne d'investissement (la "BEI"), annoncée le 16 mai 2022, en signant un accord en vue de l'émission de bons de souscription d'actions (warrant agreement) avec la BEI le 1er juillet 2022. La Société prévoit d'utiliser le financement octroyé par la BEI, lorsqu'il sera reçu, pour ses études cliniques et son pipeline préclinique, notamment pour financer une partie de son essai clinique de Phase III NATiV3 sur le lanifibranor chez les patients atteints de NASH3.

Compte tenu de ses programmes actuels de 'R&D' et de développement clinique, et à l'exclusion de tout produit à venir du Contrat de financement avec la BEI et de toute ressource financière supplémentaire potentielle, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin du deuxième trimestre 20234.

Le chiffre d'affaires de la Société pour le premier semestre 2022 s'est élevé à 0,1 million d'euros, contre 0,2 million sur la même période en 2021.

Prochaines étapes clefs attendues

Point d'étape sur la stratégie de développement d'odiparcil - prévu d'ici la fin 2022

Publication des résultats de l'étude clinique initiée par un investigateur évaluant lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 et NAFLD - précédemment prévue pour le second semestre de 2022 est maintenant attendue pour le premier trimestre 2023

Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - prévue à présent pour le premier semestre de 2023

Fin de l'étude clinique de phase IIb menée par AbbVie évaluant cedirogant chez des patients adultes atteints de psoriasis - prévue pour le premier semestre 2023

Publication des résultats de l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 - prévue pour le second semestre de 2023

