Inventiva : position de trésorerie

(Boursier.com) — Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, publie sa position de trésorerie au 31 décembre 2019 et son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2019.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 35,8 millions d'euros, contre 35,3 millions d'euros au 30 septembre 2019 et 56,7 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Sur l'exercice 2019, le flux net de trésorerie lié aux activités de la Société s'est établit à - 28,4 millions d'euros1 contre - 34,2 millions d'euros sur la même période en 2018. Il inclut notamment un paiement d'étape de

3,5 millions d'euros reçu de la part d'AbbVie en décembre 2019 suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique en cours avec ABBV-157, un candidat médicament découvert conjointement par AbbVie et Inventiva pour le traitement de maladies auto-immunes. Il s'explique également par la réception au quatrième trimestre de 3,6 millions d'euros, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 2017.

Le 24 janvier 2020, la société a reçu 4,2 millions d'euros au titre du CIR 2018. Les dépenses de R&D sur l'exercice 2019, principalement liées au développement de lanifibranor dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'odiparcil dans le traitement de la mucopolysaccharidose de type VI (MPS VI), sont en hausse de l'ordre de 5% par rapport à l'exercice 2018.

Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de la période s'est élevé à - 0,9 million d'euros contre - 0,4 millions d'euros en 2018.

Enfin, le flux net de trésorerie généré par les opérations de financement a atteint 8,5 millions d'euros en 2019 contre 32,3 millions d'euros sur la même période en 2018, qui comprenait le produit du placement privé en avril 2018 à hauteur de 32,5 millions d'euros. Au cours de l'exercice 2019, la Société a enregistré le produit brut de deux levées de fonds réalisées en septembre et octobre pour un total de 8,9 millions d'euros auprès d'investisseurs américains et européens de premier plan dans le secteur des biotechnologies.

Le niveau de trésorerie à fin 2019 devrait permettre à la Société de financer l'ensemble de ses activités non pas jusqu'à la fin du troisième trimestre 2020, comme anticipé précédemment, mais jusqu'au milieu du premier trimestre 2021, au-delà de la publication des résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE en cours avec lanifibranor prévue au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires d'Inventiva a plus que doublé en 2019 atteignant 7 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros en 2018.

Cette forte augmentation est liée d'une part au paiement d'étape de 3,5 millions d'euros reçu de la part d'AbbVie en décembre 2019 suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique en cours avec ABBV-157 (vs. 0,8 million d'euros en 2018), et d'autre part aux revenus de 2,6 millions d'euros reçus dans le cadre du partenariat avec Boehringer Ingelheim (vs 1 million d'euros en 2018).

La Société ayant tenu l'ensemble de ses engagements dans le cadre de sa collaboration avec Boehringer Ingelheim qui s'est terminée le 30 septembre 2019, l'intégralité des montants comptabilisés en "passif sur contrats" au 31 décembre 2018, en application de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", a été reprise sur la période, générant un impact positif de 2,1 millions d'euros sur le chiffre d'affaires IFRS de l'exercice.