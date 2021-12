Inventiva : participation à la '40th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference'

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce que Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur du groupe, a été invité à présenter les activités de la Société lors de la '40th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference' qui se tiendra virtuellement du 10 au 13 janvier 2022. À cette occasion, M. Cren et l'équipe de direction d'Inventiva participeront également à une séance de questions-réponses ainsi qu'à des rendez-vous investisseurs. La présentation est attendue le 13 janvier (11h15-11h35 heure de la côte Est / 15h10-15h30 heure de Paris) et sera suivie de la séance Q&A.