Inventiva : paiement d'étape de 3,5 ME d'AbbVie

(Boursier.com) — Inventiva annonce la réception d'un paiement d'étape de 3,5 millions d'euros suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique en cours avec ABBV-157, un antagoniste RORgamma découvert conjointement par AbbVie et Inventiva pour le traitement de maladies auto-immunes. L'étude clinique initiée par AbbVie avec ABBV-157 est une étude randomisée, en double aveugle, avec un contrôle placebo, durant laquelle des patients atteints de psoriasis en plaque chronique modéré à sévère recevront de multiples doses du candidat médicament par voie orale.

Frédéric Cren, PDG et cofondateur d'Inventiva, a commenté : "Cette étape clé est une excellente nouvelle pour Inventiva, d'autant que nous l'avons franchie beaucoup plus tôt que prévu. Nous sommes ravis des résultats obtenus avec ABBV-157 et très fiers de collaborer avec un partenaire aussi engagé qu'AbbVie, leader mondial dans le domaine des maladies auto-immunes, capable de faire d'ABBV-157 un traitement de référence".

En 2012, Inventiva et AbbVie avaient signé un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des antagonistes RORgamma pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. Dans le cadre de cette collaboration, Inventiva met à profit son expertise en matière de découverte et ses plateformes technologiques afin de développer des candidats médicaments visant le récepteur nucléaire RORgamma, une cible thérapeutique validée pour le traitement des troubles inflammatoires cutanés comme le psoriasis. Dans le domaine des maladies auto-immunes, Inventiva concentre ses activités de recherche et de développement sur des composés qui se distinguent par une posologie améliorée, une plus grande efficacité et potentiellement une meilleure sécurité/tolérance par rapport aux agents biologiques, traitements de référence actuels. Dans le cadre de cette collaboration, Inventiva reste éligible à de nouveaux paiements d'étape et redevances sur les ventes futures d'ABBV-157.