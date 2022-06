Inventiva organise un webcast avec des leaders d'opinion à l'occasion de l'EASL International Liver Congress 2022

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d'autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce l'organisation d'un webcast consacré à la NASH avec la participation de trois leaders d'opinion le 28 juin à la suite de l'EASL International 'Liver Congress 2022'.

Après une introduction faite par Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva et Pierre Broqua, Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva, l'événement sera composé de la présentation de trois abstracts scientifiques sélectionnés pour l'EASL International Liver Congress 2022, ainsi que trois présentations à propos des dernières actualités autour du développement de lanifibranor et plusieurs éléments liés à la NASH. Une séance de questions-réponses dédiée est également prévue.