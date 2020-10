Inventiva : organisation d'un webcast consacré à la NASH le 16 novembre

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce l'organisation d'un webcast consacré à la NASH le 16 novembre 2020, avec la participation de trois leaders d'opinion. Il aura lieu à l'occasion de l'événement The Liver Meeting Digital Experience 2020 organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).

Introduit par Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, ce webcast sera composé de trois présentations distinctes de leaders d'opinion portant sur différents sujets liés à la NASH, et comprendra des séances de questions-réponses dédiées.