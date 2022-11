Inventiva obtient un nouveau brevet élargissant la protection de la propriété intellectuelle de lanifibranor aux États-Unis

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui que le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a délivré un brevet (U.S. Patent No. 11,504,380) qui protège l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de patients cirrhotiques dont la maladie risque de progresser du stade compensé au stade décompensé. Ce brevet expirera le 8 novembre 2039.

Ce brevet renforce le portefeuille de brevets qu'Inventiva a obtenus aux États-Unis pour lanifibranor, le produit candidat phare de la Société. Ce portefeuille comprenait déjà des brevets protégeant l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies dont la NASH et des maladies fibrotiques. Ce nouveau brevet étend davantage la protection de la propriété intellectuelle de lanifibranor États-Unis pour son utilisation chez des patients atteints de NASH cirrothique.

Pierre Broqua, Ph.D., Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "L'obtention de ce nouveau brevet est une étape importante dans le développement de lanifibranor pour le traitement d'un large éventail de maladies fibrotiques, en particulier la NASH. La stratégie d'Inventiva repose grandement sur son expertise et ses capacités de R&D, et nous estimons que ce nouveau brevet confirme et soutient l'approche innovante que nous adoptons afin de répondre à certains besoins médicaux non satisfaits, notamment les NASH pré-cirrhotique et cirrhotique."