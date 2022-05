Inventiva obtient un crédit de 50 ME de la BEI

(Boursier.com) — Inventiva a conclu un contrat de crédit " in fine " d'un montant total de 50 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement. La société prévoit d'utiliser ce financement pour ses programmes précliniques et cliniques, notamment pour financer une partie de son étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH.

Le crédit est composé de deux tranches de 25 millions d'euros chacune. Le décaissement de la première tranche est soumis à la réalisation de certaines conditions suspensives spécifiées dans le contrat de crédit, tandis que la tranche suivante est soumise à l'utilisation complète de la première tranche en plus de l'atteinte de certains objectifs.

La date d'échéance de tout tirage mis à disposition au titre du crédit est de quatre ans après le décaissement au titre de la Tranche A et de trois ans après le décaissement au titre de la Tranche B. Il est donc prévu que le remboursement des intérêts et du capital de ce prêt intervienne après la publication des principaux résultats de la partie 1 de l'étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH, attendus au second semestre 2024.