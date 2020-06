Inventiva : Novo Holding ne détient plus de titres

Inventiva : Novo Holding ne détient plus de titres









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 juin 2020 par l'AMF, la société de droit danois Novo Holding A/S - contrôlée par The Novo Nordisk Foundation - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 16 juin 2020, le seuil de 5% des droits de vote, puis le 18 juin 2020, le seuil de 5% du capital de la société Inventiva, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ces franchissements de seuils résultent de cessions d'actions sur le marché.