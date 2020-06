Inventiva : nouveau pas vers une cotation au Nasdaq

Inventiva : nouveau pas vers une cotation au Nasdaq









(Boursier.com) — Inventiva a déposé un Document d'Enregistrement Form F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis, dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) représentant des actions ordinaires aux Etats-Unis, et une offre concomitante de ses actions ordinaires en Europe et dans d'autres pays en dehors des Etats-Unis (ensemble l'offre globale).

Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre globale seront émis par Inventiva. Le nombre d'actions ordinaires représentées par chaque ADS, le nombre d'ADS et d'actions ordinaires offerts, et la fourchette de prix de l'offre globale n'ont pas encore été déterminés.

Inventiva a procédé à une demande d'admission de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "IVA", à l'image du mnémonique du marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le Document d'Enregistrement Form F-1 déposé auprès de la SEC demeure soumis à son approbation.