Inventiva : nouveau brevet pour lanifibranor en Chine

(Boursier.com) — Inventiva annonce que l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (China National Intellectual Property Administration - CNIPA) a approuvé un nouveau brevet qui concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques en Chine jusqu'en juin 2035. Ce nouveau brevet couvre, entre autres, l'utilisation de lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé de la Société, pour le traitement de la NASH, la fibrose hépatique, l'insuffisance rénale chronique et le trouble fibrotique pulmonaire. Il vient ainsi étendre la protection de la molécule en Chine, le deuxième marché mondial de l'industrie pharmaceutique, et fait suite à un brevet de composé (New Chemical Entity, NCE) délivré précédemment. Inventiva dispose actuellement de brevets pour lanifibranor en Asie, aux Etats-Unis et en Europe, indique le groupe.