Inventiva : mouvements au capital

(Boursier.com) — Qatar Holding LLC, dont le siège social est situé à l'Ooredoo Tower, à Doha dans l'État du Qatar, a informé l'AMF par courrier reçu le 5 septembre 2023 qu'elle avait franchi à la hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Inventiva le 30 août. À présent, Qatar Holding détient 5 157 233 actions Inventiva ce qui équivaut à 9,97% du capital et 7,94% des droits de vote. Ce franchissement de seuils a eu lieu en raison de la participation de Qatar Holding à l'augmentation de capital d'Inventiva, comme indiqué dans le prospectus approuvé par l'AMF le 31 août ainsi que dans le communiqué de la société à cette même date.

Par ailleurs, selon une autre déclaration reçue le 6 septembre par l'AMF, le concert composé de M. Pierre Broqua et du groupe familial de M. Frédéric Cren a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 septembre, les seuils de 1/3 et 30% des droits de vote et 20% du capital d'Inventiva, et détenir 9 494 724 actions représentant 18 989 448 droits de vote, soit 18,35% du capital et 29,18% des droits de vote, suite à l'augmentation de capital du groupe. M. Frédéric Cren a franchi individuellement en baisse le seuil de 10% du capital. Le groupe familial Cren a déclaré avoir franchi en baisse le seuil des 20% des droits de vote.