Inventiva : mieux vaut tard...

(Boursier.com) — Inventiva monte de 1,7% ce jeudi à 11,75 euros, alors que la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif a annoncé le lancement de son étude clinique de Phase III NATiV3 évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH. Les premiers sites cliniques ont été ouverts aux États-Unis et le processus d'inclusion de patients a commencé. Par ailleurs, plus de 330 sites répartis à travers 25 pays ont déjà été qualifiés, dont plus d'un tiers aux États-Unis.

L'étude NATiV3 (NASH lanifibranor Phase 3 trial) est une étude clinique de Phase III randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l'efficacité et la tolérance de lanifibranor (800 mg et 1200 mg par jour) à long terme chez les patients adultes atteints d'une forme non-cirrhotique de la NASH et d'une fibrose hépatique de stade F2/F3 établies par biopsie.

L'étude clinique est divisée en deux parties : un traitement de 72 semaines sur environ 900 patients pour évaluer l'effet de lanifibranor sur la résolution de la NASH et l'amélioration de la fibrose d'au moins un stade (critère principal composite) ainsi que sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH (critères d'évaluation secondaires principaux) (partie 1). Après la partie 1, l'étude se poursuivra en aveugle chez environ 2.000 patients afin d'évaluer l'effet de lanifibranor par rapport au groupe témoin placebo sur la progression de la maladie mesuré par un critère d'évaluation composite comprenant la progression vers la cirrhose, les événements cliniques hépatiques, et la mortalité due à toute cause (partie 2).

Le critère d'évaluation composite principal de la partie 1 de l'étude clinique de Phase III NATiV3 est identique au critère composite d'efficacité utilisé dans l'étude clinique de Phase IIb NATIVE d'Inventiva, qui avait été atteint avec les deux doses de lanifibranor avec une significativité statistique, y compris chez les patients fibrotiques F2/F3 atteints de la NASH et les patients diabétiques de type 2 (TD2M) atteints de la NASH.

La dernière visite du dernier patient recruté dans la partie 1 de l'étude clinique de Phase III NATiV3 est prévue au premier semestre 2024 et la publication des principaux résultats de la partie 1 de l'étude sont attendus au second semestre 2024.

Si la partie 1 de l'étude NATiV3 est concluante, Inventiva entend obtenir une autorisation de mise sur le marché accélérée aux États-Unis et conditionnelle dans l'Union Européenne pour lanifibranor. Au cours de l'étude, Inventiva pourra collecter une grande base de données de sécurité qui, combinée aux données d'efficacité thérapeutique, permettra d'évaluer le rapport bénéfice-risque de lanifibranor pour appuyer une autorisation réglementaire complète de mise sur le marché aux États-Unis et dans l'Union européenne après la fin de la partie 2 de l'étude...

Portzamparc parle d'une "nouvelle positive" pour la société qui s'est fait attendre car initialement prévue au S1 2021... "Inventiva aborde la dernière ligne droite cruciale dans le traitement de la NASH. Rappelons qu'à l'issue de la première partie, si les résultats sont concluants, Inventiva sera en mesure d'obtenir une AMM accélérée aux USA et une autorisation conditionnelle en Europe" conclut l'analyste qui vise un cours de 27,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.