Inventiva : Michael Cooreman succède à Marie-Paule Richard au poste de Directeur Médical

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Inventiva a nommé le Dr Michael Cooreman, MD, au poste de Directeur Médical. Il rejoint le comité exécutif d'Inventiva et succède au Dr Marie-Paule Richard, MD, qui a décidé de prendre sa retraite à partir du 17 décembre 2020.

Le Dr Michael Cooreman supervisera les activités médicales et cliniques de la société, notamment en vue de l'initiation de l'étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor, le principal candidat médicament d'Inventiva, pour le traitement de la NASH. Il rejoindra le Dr David Nikodem, Ph.D., Vice-Président des Opérations américaines et supervisera la mise en place de l'équipe clinique d'Inventiva aux États-Unis. Il sera également en charge de la gestion des relations de la Société avec les principaux leaders d'opinion (KOL).

Le Dr Cooreman rejoint Inventiva après avoir travaillé chez Ferring Pharmaceuticals, où il occupait depuis 2017 le poste de vice-président, Science et Médecine, en charge de la recherche et du développement au niveau mondial en gastro-entérologie et en hépatologie. Il apportera à Inventiva son expérience en médecine translationnelle, en pharmacologie clinique et dans le développement de produits cliniques, notamment dans les domaines des maladies du foie, dont la NASH, la cirrhose et l'hépatite virale, des maladies métaboliques et auto-immunes ainsi qu'en oncologie. Au cours de sa carrière, le Dr Cooreman a travaillé pour plusieurs entreprises aux Etats-Unis et a participé à de nombreux essais cliniques.

L'arrivée du Dr Cooreman sera facilitée par une période de transition avec le Dr Marie-Paule Richard avant les prochaines étapes clés de la société, notamment les réunions liées à la NASH avec la FDA et l'EMA, prévues pour le 4e trimestre 2020, et le lancement de l'étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez les patients atteints de la NASH, prévu pour le premier semestre 2021.