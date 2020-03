Inventiva : lourde perte en 2019 mais visibilité financière étendue

Inventiva : lourde perte en 2019 mais visibilité financière étendue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires d'Inventiva a plus que doublé atteignant 7 millions d'euros (3,2 ME en 2018.

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 4,3 ME en 2019 (4,9 ME en 2018), en baisse de 11,5% liée à la prise en compte en 2018 de déclarations rectificatives relatives au CIR, qui constituent l'essentiel de ces autres produits d'exploitation. Les frais de R&D atteignent 33,8 ME (31,6 ME en 2018), en hausse de 7%. Les frais généraux et administratifs sont restés stables à 6,1 ME (6 ME en 2018). Les autres produits et charges opérationnels non récurrents s'établissent à -1,5 ME en 2019 (-3,4 ME en 2018).

Le résultat net s'établit en perte de -30,2 ME (-33,6 ME en 2018).

Au 31 décembre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élèvent à 35,8 ME, (56,7 ME au 31 décembre 2018).

Grâce à l'augmentation de capital de 15 ME réalisée le 11 février 2020, la visibilité financière de la société a été étendue jusqu'à la fin du 2e trimestre 2021.