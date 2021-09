Inventiva lève 30 millions de dollars

(Boursier.com) — Inventiva a réalisé une levée de 2.083.334 American Depositary Shares (ADSs) dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit 'At-the-market' (ATM) mis en place le 2 août 2021, avec l'aide de Jefferies LLC en qualité d'agent placeur. Chaque ADS représente une action ordinaire de la Société.

Dans le cadre du Programme ATM, un total de 2.083.334 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires sous- jacentes ont été émises au profit d'investisseurs institutionnels spécialisés, existants et nouveaux, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 20ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 16 avril 2021, à un prix de 14,40 dollars par nouvelle ADS, sans décote par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des ADS de la Société lors de la dernière séance de bourse et représentant une décote de 3% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions ordinaires de la Société sur le marché règlementé d'Euronext à Paris lors de la dernière séance de bourse. Les Actions Nouvelles représenteront 5,1% du capital social à la suite de l'opération.

L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles sont prévues le 27 septembre 2021. Elles seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris et les ADS sur le Nasdaq.