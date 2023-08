Inventiva lève 30 ME à 3,18 Euros par titre

(Boursier.com) — Inventiva lance un financement d'environ 35,7 millions d'euros. Il consiste en deux transactions : une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant de 30,59 ME, par l'émission de 9 618 638 actions ordinaires nouvelles, à un prix de souscription de 3,18 EUR par action et l'émission de certificats de royalties, pour un montant de 5,1 ME.

Sofinnova Partner et Yiheng Capital, qui sont actionnaires existants de la Société, ont participé à la Transaction. Qatar Holding LLC, nouvel investisseur, a accepté de souscrire à l'Augmentation de Capital pour un montant d'environ 16,4 millions d'euros correspondant à 5 157 233 Actions Nouvelles, soit une participation d'environ 9,97 % dans la Société.

95% du produit net seront consacrés à la Phase III pour l'évaluation du lanifibranor dans le traitement des patients souffrant de la NASH ; et 5% du produit net pour ses autres programmes précliniques et cliniques et notamment Yap-Tead ainsi que pour ses besoins généraux.

Pour couvrir ses obligations jusqu'à fin août 2024, au regard de son plan d'affaires actuel, la société estime que son besoin de trésorerie supplémentaire s'élèvera à un montant de 80 millions d'euros.

Après l'Augmentation de Capital et l'émission des Certificats de Royalties, la société disposera en effet d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations actuelles jusqu'au début du second trimestre 2024 et disposera d'un fonds de roulement net jusqu'au début du troisième trimestre 2024. Elle ne disposera pas d'un fonds de roulement net suffisant au cours des douze prochains mois.