Inventiva lève 15 ME et y voit clair pour plus de 12 mois

Inventiva lève 15 ME et y voit clair pour plus de 12 mois









(Boursier.com) — Inventiva qui a publié hier une position de trésorerie de 35,8 millions d'euros, contre 35,3 millions d'euros au 30 septembre 2019, annonce ce matin une augmentation de capital de 15 ME souscrite par des actionnaires existants, en l'occurrence BVF Partners L.P., New Enterprise Associates (NEA), Novo Holdings A/S et Sofinnova Partners.

Inventiva estime que cette augmentation de capital permettra d'accroître la visibilité financière de la société et de la porter du milieu du premier trimestre 2021 à la fin du deuxième trimestre 2021.