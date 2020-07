Inventiva : le prix de souscription des ADS est de 14,4$ (12,7 euros)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventiva SA fait part de la fixation du prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, consistant en une offre au public de 7.478.261 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs), chacune d'entre elles représentant 1 action ordinaire.

Levée de fonds à 14,4$ pas ADS

Le montant brut total de l'opération est estimé à environ 107,7 millions de dollars US, équivalent à environ 94,9 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la société.

Le prix de souscription a été fixé à 14,4$ par ADS. Le prix de souscription par ADS correspond au prix de souscription de 12,7 euros par action ordinaire en application du taux de change dollar US/euro publié le 9 juillet, de 1,1342 US dollar pour 1 euro.

Le prix de souscription par action ordinaire en euros (12,70 euros) est égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des 3 dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (soit les 6, 7 et 8 juillet) diminué d'une décote de 2,8%.

La société estime que le produit net de l'émission s'élèvera à environ 97,1 M$ (85,7 ME), après déduction des commissions des intermédiaires financiers d'un montant d'environ 7,5 M$ (6,6 M$) et des frais liés à l'offre d'un montant estimé à environ 3 M$ (2,6 ME).

A la négociation sur Euronext, le 15 juillet

Les ADS et les actions ordinaires seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public. Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre seront émis par la société. Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market. Les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "IVA".

Les actions ordinaires sous-jacentes aux ADSs offertes dans le cadre de l'offre feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0013233012, et devraient être admises aux négociations le 15 juillet.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra aux alentours de cette date, sous réserve des conditions usuelles.

Quelle dilution ?

La réalisation de l'offre entraînera, sur la base de l'émission d'un maximum de 7.478.261 actions nouvelles ordinaires (y compris sous la forme d'ADSs), une dilution d'environ 19,5% du capital social de la société sur une base non diluée (hors exercice de l'option de surallocation). Si les Banques Garantes exercent l'option de surallocation en totalité, la dilution augmentera à 21,8%.

Sur les 97,1 M$ nets levés (85,7 ME), 85 M$ (75 ME) sont destinés à terminer les préparatifs et lancer un essai clinique de Phase III du lanifibranor dans le traitement de la NASH. Environ 30 M$ (26,5 ME) vont venir compléter un essai clinique de Phase Ib/II d'odiparcil. Environ 5 M$ (4,4 ME) sont destinés à faire avancer le développement du programme dans la voie de signalisation Hippo de la société et d'autres programmes précliniques. Le solde est prévu pour les besoins de fonds de roulement et besoins généraux.

Rappelons qu'au 30 juin, Inventiva disposait de 52,2 ME (chiffre non audité) de trésorerie, d'équivalents de trésorerie. La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses investissements à court terme et ses actifs financiers à long terme, ainsi que le produit net de l'offre et ses flux de trésorerie d'exploitation, seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au 4e trimestre de 2022.