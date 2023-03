Inventiva : La trésorerie et les équivalents de trésorerie ressortent à 86,7 millions d'euros

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a publié ses résultats pour l'année 2022. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ressortaient à 86,7 millions d'euros et les dépôts à court terme à 1 million d'euros au 31 décembre 2022, contre respectivement 86,6 millions d'euros et 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Inventiva rappelle avoir conclu un accord de licence et de collaboration avec le groupe pharmaceutique chinois de premier plan Sino Biopharm, via sa filiale CTTQ, pour développer et commercialiser lanifibranor en "Grande Chine". Dans le cadre de cet accord avec Sino Biopharm, Inventiva a reçu un paiement initial de 12,8 millions d'euros.

Inventiva a par ailleurs reçu le versement de 25 millions d'euros au titre de la première tranche du contrat de financement signé avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

En janvier 2023, Inventiva a annoncé des changements concernant son étude de Phase III NATiV3 évaluant lanifibranor chez des patients atteints de NASH, qui devraient être bénéfiques à l'ensemble du programme clinique.

Le chiffre d'affaires de la société en 2022 s'est élevé à 12,2 millions d'euros, contre 4,2 millions en 2021. Les revenus enregistrés en 2022 sont principalement liés à l'accord de licence et de collaboration de la société avec CTTQ, signé le 21 septembre 2022. Les revenus enregistrés en 2021 étaient principalement constitués d'un paiement d'étape de 4 millions d'euros à la suite du lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant. Comme indiqué précédemment, cette étude avec cedirogant et le partenariat avec AbbVie ont depuis été interrompus.

Les autres revenus se sont établis à 6,6 millions d'euros pour l'année 2022, contre 4,3 millions d'euros pour 2021, une hausse de 54 % principalement liée à l'augmentation des dépenses éligibles pour le crédit d'impôt recherche (CIR) français et, dans une moindre mesure, au crédit d'impôt recherche aux Etats-Unis.

Les dépenses de recherche et développement pour l'exercice fiscal 2022 clos le 31 décembre 2022 se sont établies à - 60,5 millions d'euros, contre - 48,5 millions d'euros pour la même période en 2021. Cette hausse de 24,8% est principalement due aux coûts associés à l'essai clinique de Phase III NATiV3 évaluant lanifibranor dans la NASH, dont un exercice complet d'exploitation pour la filiale américaine, ainsi que, dans une moindre mesure, à l'étude clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de NASH et de DT2.

Les dépenses de marketing et de développement commercial se sont élevées à - 2,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre - 0,4 million d'euros pour la même période en 2021, principalement liées au partenariat avec CTTQ et, dans une moindre mesure, à l'augmentation des activités d'accès au marché.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à - 12,9 millions d'euros pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2022, en hausse de 15,7 % par rapport à - 11,2 millions d'euros pour la même période en 2021, ce qui s'explique principalement par des frais de personnel liés aux dépenses de paiement en actions sans impact sur la trésorerie, une période complète de douze mois d'exploitation pour la filiale américaine et, dans une moindre mesure, par une augmentation des frais de conformité et de conseil liés à la double cotation des titres Inventiva et à des projets stratégiques.

Les autres produits (charges) opérationnels se sont établis à 0 million d'euros pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2022 contre - 0,6 million pour la même période en 2021.

Le résultat net financier s'est élevé à 2,8 millions d'euros pour l'année fiscale 2022, stable par rapport à la même période en 2021. Le résultat financier net pour les deux années comprend principalement (i) les pertes résultant de la variation de la juste valeur liée aux produits dérivés (bons de souscription d'actions liés au contrat de financement avec la BEI en 2022 et contrats de change à terme en 2021) et (ii) le gain de change généré par la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en dollars américains et le taux de change favorable de l'euro par rapport au dollar américain au cours de la période.

L'impôt sur le revenu s'est élevé à 0 million d'euros pour l'exercice 2022, contre - 0,4 million d'euros pour 2021.

Le résultat net de la société pour l'ensemble de l'année 2022 s'est établi à - 54,3 millions d'euros, contre - 49,6 millions d'euros pour 2021.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "2022 a été une année réussie pour Inventiva à bien des égards. Sur le plan clinique, nous avons réalisé des progrès substantiels dans le développement de lanifibranor, à commencer par l'approbation de la FDA de notre demande " d'Investigational New Drug " pour notre étude de Phase II combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de NASH et de DT2. En Chine, nous avons conclu un partenariat avec Sino Biopharm pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine continentale, dans la région administrative spéciale de Hong Kong, dans la région administrative spéciale de Macao et à Taïwan. Dans le cadre de cette collaboration, nous avons reçu en novembre 2022 un paiement initial de 12,8 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros de prélèvements à la source pour un produit net de 11,5 millions d'euros, et sommes éligibles à recevoir jusqu'à 290 millions de dollars en paiements d'étapes en plus de redevances progressives sur les ventes nettes de lanifibranor en Chine, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de mise sur ce marché.

Au cours de l'année, nous avons également renforcé notre position financière grâce à un contrat de crédit d'un montant pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement, sous réserve de la réalisation de certaines conditions2, dont nous avons tiré la première tranche de 25 millions d'euros en décembre 2022. En juillet 2022, nous avons levé près de 15 millions d'euros, dont plus de 9 millions d'euros de produit brut grâce à notre programme "At-The-Market" et à des accords de prêt avec un syndicat de banques françaises pour un montant total de 5,3 millions d'euros.

Nous tournant vers 2023, nous poursuivons nos efforts pour mettre en oeuvre le nouveau plan de développement clinique de NATiV3, qui a été soumis dans presque tous les pays participant à l'étude et qui a déjà été autorisé dans des pays clés, dont les États-Unis. Le recrutement de notre étude initiée par un investigateur, menée par le Dr. Cusi s'est achevé en septembre et nous prévoyons la publication de cette étude clinique de Phase II évaluant lanifibranor pour le traitement de la NAFLD chez les patients atteints de DT2 d'ici le milieu du deuxième trimestre 2023. Enfin, les résultats de notre étude de Phase II LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de NASH et de DT2, ainsi que la première visite du dernier patient de notre étude NATiV3, sont tous deux attendus au second semestre 2023."