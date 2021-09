Inventiva : la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissent à 93,6 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre, clos au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.

La trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissent à 93,6 ME au 30 juin 2021, contre 105,7 ME au 31 décembre 2020.

Les dépenses de 'R&D' ressortent à 19,1 ME au S1, en hausse de 52% par rapport au S1 2020, principalement lié à la préparation et au lancement de l'étude clinique de Phase III NATiV3.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Au cours des 6 premiers mois de l'année, nous avons progressé dans le développement de nos programmes pour le traitement de la NASH et dans le domaine des maladies auto-immunes avec notre partenaire AbbVie. Le lancement tant attendu de notre étude clinique de Phase III dans la NASH avec l'ouverture des premiers sites cliniques aux États-Unis et le début du screening des patients constitue une avancée majeure dans l'étude clinique pivot de notre candidat médicament lanifibranor. Par ailleurs, la décision d'AbbVie d'entrer en développement clinique de Phase IIb avec cedirogant pour le traitement du psoriasis et la publication récente du design de l'étude sont d'excellentes nouvelles pour ce programme dans le cadre duquel Inventiva reste éligible à des paiements d'étape ainsi que des redevances sur les ventes. Le mois dernier, nous avons également pris la décision de mettre en place un programme de financement en fonds propres aux États-Unis qui nous donne de la flexibilité financière pour renforcer le financement de notre portefeuille de 'R&D' et devrait nous permettre d'accélérer le développement de nos activités. Nous avons en parallèle renforcé nos équipes sur des marchés clés avec le recrutement de sept profils expérimentés et talentueux, des atouts majeurs en vue des prochaines étapes importantes à venir."