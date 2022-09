Inventiva : la position de trésorerie atteint 87,2 ME

(Boursier.com) — Inventiva affiche un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022 de 0,1 million d'euros, en ligne avec le chiffre d'affaires sur la même période en 2021.

Les dépenses de recherche et développement pour le premier semestre de 2022 se sont élevées à 29,9 millions d'euros, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH, et ont affiché une hausse de 56 % par rapport aux 19,1 millions d'euros au premier semestre 2021. Cette augmentation significative est principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, incluant un semestre complet d'exploitation pour la filiale américaine, et dans une moindre mesure, à l'étude clinique de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 6,8 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 18% par rapport à 5,8 millions d'euros au premier semestre 2021, principalement en raison des frais de personnel liés aux dépenses de paiement en actions, en raison d'un semestre complet d'exploitation pour la filiale américaine et dans une moindre mesure, en raison d'une augmentation des frais de conformité liés à la double cotation des titres d'Inventiva.

La perte nette s'est élevée à - 29,5 millions d'euros au premier semestre 2022, contre - 23,1 millions d'euros au premier semestre 2021.

Les flux de trésorerie nets d'Inventiva (excluant les effets de change) se sont élevés à - 12,5 millions d'euros au cours du semestre clos le 30 juin 2022, contre - 15,0 millions d'euros pour la même période en 2021.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 26,2 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 19,8 millions d'euros sur la même période en 2021. Cette augmentation est principalement due à la hausse des dépenses de R&D. Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles ont été positivement impactées au premier semestre 2022 par le paiement d'étape de 4 millions d'euros reçu en janvier 2022 de la part d'AbbVie à la suite de l'inclusion du premier patient dans l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant (précédemment ABBV-157) en cours chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère, et le crédit d'impôt R&D 2021 de 3,6 millions d'euros reçu en avril 2022.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations d'investissement se sont élevés à - 0,3 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 4,7 millions d'euros sur la même période en 2021.

Les flux de trésorerie générés par les activités de financement au premier semestre 2022 se sont élevés

à 14 millions d'euros alors qu'aucun flux de trésorerie n'a été généré par les activités de financement au premier semestre 2021. Cette augmentation est notamment liée à la levée de fonds d'un montant de 9,4 millions d'euros (produit brut) le 15 juin 2022 dans le cadre du programme At-The-Market (ATM) d'Inventiva mis en place le 2 août 2021, et à la signature de trois contrats de prêt avec des banques françaises pour un montant total de 5,3 millions d'euros. Un des prêts a été conclu sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE) avec Bpifrance et les deux autres sous la forme de Prêts Participatifs Relance conclus avec Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et Société Générale.

Au premier semestre 2022, la société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 2,4 millions d'euros versus 3 millions d'euros au premier semestre 2021, en raison du renforcement de l'USD par rapport à l'Euro.

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie d'Inventiva s'élevait à 76,4 millions d'euros, contre 86,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La position de trésorerie incluant les dépôts à court terme a atteint 87,2 millions d'euros, contre 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.