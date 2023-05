Inventiva : la demande d'IND de Sino Biopharm est approuvée par la NMPA

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Inventiva et Sino Biopharm via sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co, Ltd. (CTTQ), annoncent que CTTQ a reçu le 22 mai, l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (IND) par la National Medical Products Administration (NMPA). Elle permet de démarrer le développement clinique du composé phare d'Inventiva, lanifibranor, en Chine continentale.

Dans le cadre du programme clinique proposé, CTTQ recrutera des patients en Chine dans l'essai clinique global de Phase III NATiV3 en cours, dont les résultats, s'ils étaient positifs, devraient soutenir une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

En parallèle, CTTQ mènera une étude de pharmacologie clinique de Phase I pour évaluer la pharmacocinétique des doses de 800 mg/jour et 1200 mg/jour de lanifibranor chez des sujets chinois en bonne santé. CTTQ aura la charge de tous les coûts liés au développement de lanifibranor en Chine.

A la suite à cette décision règlementaire, Inventiva est éligible à la réception de l'un des deux paiements d'étape prévus par l'accord de licence et de collaboration signé avec CTTQ, paiements dont le montant total s'élève à 5 millions de dollars.