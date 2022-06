Inventiva intègre le segment 'Tech Leaders' d'Euronext

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d'autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd'hui qu'elle rejoint l'initiative Tech Leaders, un nouveau segment d'Euronext composé de plus d'une centaine d'entreprises européennes technologiques et à forte croissance.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Nous sommes fiers de rejoindre d'autres leaders de la Tech au sein de ce nouveau segment. Ceci démontre la reconnaissance de notre réussite et de notre potentiel mondial en tant que société biopharmaceutique pour qui l'innovation technologique est essentielle. Nous sommes convaincus que cette initiative internationale nous permettra de renforcer notre visibilité. C'est un grand hommage au travail et au dévouement de tous les collaborateurs d'Inventiva."