Inventiva grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Inventiva grimpe de 8% à 12,95 euros, alors que la société biopharmaceutique annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a décidé que le statut "Fast Track" précédemment accordé à lanifibranor dans la NASH englobe le traitement des patients atteints de la NASH avec une cirrhose compensée. Cette décision fait suite à la demande d'obtention du statut "Fast Track" pour lanifibranor dans la NASH avec cirrhose compensée déposée par Inventiva auprès de la FDA en août 2021. La FDA avait précédemment accordé les statuts de "Fast Track" et de "Breakthrough Therapy" à lanifibranor pour le traitement de la NASH en septembre 2019 et octobre 2020.

Le programme "Fast Track" de la FDA est destiné à faciliter le développement ainsi qu'à accélérer l'évaluation réglementaire et l'approbation potentielle de candidats médicaments démontrant leur capacité à traiter des pathologies graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants.

"Cette extension du statut Fast Track ajoutée à la désignation de "Breakthrough Therapy" accordée en octobre 2020 confirme le potentiel de Lanifibranor" souligne Portzamparc qui rappelle que dans le cadre de NEW-HOPE (phase IIb), Lanifibranor avait atteint deux critères d'évaluation essentiels que sont 1/ la réduction de la NASH sans aggravation de la fibrose et 2/ l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. De quoi rester acheteur sur le dossier en visant un cours de 27,50 euros.