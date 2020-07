Inventiva : fourchette de prix indicative en vue de la cotation sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Inventiva annonce le début formel de la procédure de construction du livre d'ordres et le dépôt d'un "amendment" (avenant) au document d'enregistrement (Form F-1) pour y inclure une fourchette de prix indicative dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve notamment des conditions de marché, d'un total de 7.478.261 actions ordinaires de la Société.

Ce projet d'offre comprend une offre d'American Depositary Shares (les "ADS"), chacune représentant une action ordinaire aux États-Unis (l'"Offre US") et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis (l'"Offre Européenne" et ensemble, l'"Offre Globale").

Inventiva prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d'admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "IVA". Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "IVA".

Le prix de l'offre devrait être compris entre 13,40$ et 15,40$ par ADS, ou entre 11,84 euros et 13,60 euros par action ordinaire (calculé sur la base du taux de change au 8 juillet 2020 de 1,00 euro = 1,1321 dollars U.S). Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Le prix de souscription unitaire définitif des ADSs et des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (soit les séances du 6, 7 et 8 juillet 2020), éventuellement diminué d'une décote maximale de 10%.

A titre indicatif, la réalisation de l'Offre Globale entrainerait, sur la base de l'émission d'un maximum de 7 478 261 actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADSs), une dilution d'environ 19,5% du capital social de la Société sur une base non diluée (hors exercice de l'Option de Surallocation) et d'environ 21,8% du capital social de la Société sur une base non diluée (après exercice intégral de l'option de surallocation par les Banques Garantes).

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier et dans le cadre des dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 15ème et 19ème résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 mai 2020.

Le nombre final d'actions ordinaires offertes, y compris le nombre d'actions ordinaires offertes sous la forme d'ADS, et leur prix de souscription seront décidés par le Directeur Général de la Société.

La Société prévoit d'annoncer le résultat de l'Offre Globale aussitôt que possible dans un communiqué de presse suivant la fixation du prix.

Le règlement-livraison de l'Offre US et le règlement-livraison de l'Offre Européenne interviendront simultanément et devraient intervenir le troisième jour ouvré suivant la détermination du prix définitif de souscription de l'Offre Globale.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre Globale, ensemble avec le montant de sa trésorerie disponible, de la manière suivante (calculé sur la base du taux de change au 8 juillet 2020 de 1,00 euro = 1;1321 dollars U.S) :

pour environ 75 millions d'euros (soit 85 millions de dollars U.S.) pour terminer les préparatifs et lancer un essai clinique de Phase III du lanifibranor dans le traitement de la NASH ;

pour environ 26,5 millions d'euros (soit 30 millions de dollars U.S.) pour terminer un essai clinique de Phase Ib/II d'odiparcil dans une population pédiatrique atteinte de MPS VI, lancer une extension de l'essai de Phase IIa d'odiparcil chez des patients âgés de plus de 16 ans souffrants de la MPS VI et lancer l'essai clinique de Phase III d'odiparcil en monothérapie et en combinaison avec une thérapie enzymatique de remplacement chez les patients adultes et enfants souffrants de la MPS VI;

pour environ 4,4 millions d'euros (soit 5 millions de dollars U.S.) pour faire avancer le développement du programme dans la voie de signalisation Hippo de la Société et d'autres programmes précliniques ; et

pour le solde, au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

La Société estime que le produit net de l'Offre Globale, ensemble avec le montant de sa trésorerie disponible, lui permettra de financer ses dépenses de fonctionnement et d'investissement, au moins jusqu'au quatrième trimestre 2022.

L'offre des titres auxquels fait référence ce communiqué de presse sera faite uniquement par le biais d'un prospectus (F-1).

Une déclaration d'enregistrement sous la forme d'un Form F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus et aucune demande de souscription ne pourra être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement n'entre en vigueur. La déclaration d'enregistrement est accessible publiquement depuis le site Internet de la SEC.