Inventiva fera 3 présentations scientifiques lors du EASL International Liver Congress 2021

Inventiva fera 3 présentations scientifiques lors du EASL International Liver Congress 2021









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Inventiva annonce 3 présentations scientifiques lors du EASL International Liver Congress 2021 et 1 webcast avec des leaders d'opinion.

En effet, trois abstracts ont été sélectionnés pour être présentés lors du EASL International Liver Congress 2021 organisé par l'Association for the Study of the Liver (EASL) (23-26 juin 2021). Inventiva organisera également 1 webcast avec des leaders d'opinion (KOL), le 29 juin. Il portera sur les 3 abstracts, le domaine de la NASH et l'étude clinique de Phase III d'Inventiva avec lanifibranor.

Le 1er abstract sélectionné pour l'EASL International Liver Congress porte sur les effets bénéfiques de lanifibranor sur des biomarqueurs du risque cardiovasculaire. Le 2e abstract traite des effets positifs de lanifibranor sur des biomarqueurs de l'évolution de la NASH et des risques associés chez les patients atteints de la NASH avec une fibrose de niveau F2/F3. Enfin, le 3e abstract concerne les effets bénéfiques de la combinaison des traitements avec lanifibranor et l'inhibiteur ACC1/2 firsocostat de Gilead dans un modèle non-clinique de la NASH et de la fibrose.